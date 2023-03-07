Мама девятерых детей победила в конкурсе «Женщина года» в Ставрополе

Фото: социальные сети Ирины Скрынченко

В конкурсе «Женщина года» в Ставрополе мама девятерых детей Ирина Скрынченко, о которой ранее рассказывали в «КП-Ставрополь» осенью 2022 года, стала победительницей. Также призерами стали вокалистка театра песни «Viva» и Наталья Герасимова – преподаватель истории и обществознания гимназии № 24 города Ставрополя.

Администрация города Ставрополя сообщает, что Ирина Скрынченко стала победительницей в номинации «Хранительница семейного очага», Анастасия Нартова – «Успешная молодость», а Наталья Герасимова – «Женщина на высоте».

— Каждой из них вручили автомобили, а лауреатам – ценные подарки. Поздравляю призеров и всех участниц конкурса, прекрасных, талантливых и неповторимых, – написал мэр города Ставрополя Иван Ульянченко в социальных сетях.

Напомним, что в Ставрополе проходил конкурс «Женщина года города Ставрополя». Мероприятие прошло в субботу, 4 марта, в пространстве «Лофт». Победительницы получили автомобили.