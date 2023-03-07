«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения крупного промышленного объекта на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» провели комплексный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в Изобильненском районе Ставропольского края.

Оперативно-ремонтные бригады заменили 60 изоляторов и провели санитарную обрезку древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП на площади 1,5 га.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса к функционированию в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2023/24 гг.

Информационный обзор Редакции.