На трассе Ставрополья из-за сна за рулем произошла авария с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья проводится проверка после аварии, причиной которой мог стать сон за рулем. Рано утром 8 марта на 375 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Митсубиши Каризма» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а после вылетел в кювет и врезался в дерево.

— С тяжелыми травмами в больницу доставлены водитель и два пассажира (21 год и 19 лет). За рулем находился 21-летний житель Буденновска, который получил права полтора года назад. За это время к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Молодой водитель пояснил, что заснул за рулем. У него взяли кровь, чтобы проверить водителя на алкоголь. Проверка покажет, что именно стало причиной аварии.

Другое ДТП с тремя пострадавшими произошло на въезде в Ставрополь. Начинающий водитель поворачивал налево, но не предоставил преимущество в движении другому автомобилю. В результате произошла авария, в которой серьезно пострадала 16-летняя пассажирка.