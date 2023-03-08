К концу рабочей недели на Ставрополье потеплеет до +20 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье к концу недели потеплеет до +20 градусов. При этом в пятницу, 10 марта, утром в регионе ожидается туман, местами пройдет дождь. Ветер в крае не поднимется выше 10 м/с вплоть до субботы.

После сильного потепления в регионе погода продолжает «разогреваться». Завтра, в четверг, 9 марта, ночью на Ставрополье ожидают -1...+4 градусов, а в краевой столице – +2…+4. При этом днем в регионе температура поднимется до +19 градусов, а в Ставрополе – до +17.

В пятницу, 10 марта, ночью в регионе температура воздуха не опустится ниже нуля, но поднимется до +5, в Ставрополе ожидают +3...+5 градусов. А вот днем погода станет практически летней: +15...+20 на Ставрополье и +15...+17 градусов в краевой столице.

Омрачить теплую погоду может небольшая пасмурность и дожди в некоторых местах Ставропольского края. В Ставрополе осадков не ожидают, однако это не значит, что их не будет.