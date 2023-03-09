Велосипедистка с неисправными тормозами врезалась в машину в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне в Ставрополе велосипедистка ехала по улице Шаумяна, однако в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в едущую навстречу «Ладу Приору». На место происшествие вызвали скорую помощь и автоинспекторов, чтобы разобраться с произошедшим.

— С травмой головы и переломом ключицы 42-летняя велосипедистка доставлена в больницу. Выяснилось, что на велотранспорте происшествия была неисправна тормозная система, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также на въезде в Ставрополь начинающий водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими. Водитель «Фольксваген Гольф» поворачивал налево, но не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.