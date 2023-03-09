Пять человек пострадали во время взрыва в городе Изобильном на Ставрополье

Фото: пресс-служба администрации Изобильненского округа

В городе Изобильном на Ставрополье в 5 утра 9 мая прогремел взрыв. Главной версией произошедшего стал конфликт неизвестных лиц, в ходе которого кто-то достал гранату и взорвал ее. О происшествии сообщили в пресс-службе администрации Изобильненского округа.

— На проезжающем попутном транспорте, поступило пять человек в Изобилиенскую районную больницу, двое из которых с различными ранениями находятся в реанимационном отделении, – сообщает ведомство. Также есть информация о шести пострадавших.

На месте происшествия нашли чеку от гранаты. Жизням пострадавшим ничего не угрожает, а правоохранители начали проверку с целью найти злоумышленника. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

Глава округа Владимир Форостянов сообщил о ходе проверки. По его информации, личности участников конфликта установлены.

— Органы внутренних дел проводят следственную проверку по данному инциденту, личности участников конфликта установлены, – написал Владимир Форостянов в социальных сетях.