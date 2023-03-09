Топ самых желанных подарков на Ставрополье возглавляют смартфоны

Покупки в магазине значительно опережают онлайн-шопинг Фото: Shutterstock

Одним из самых популярных презентов в крае на 23 февраля и 8 марта стали современные гаджеты. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные пользователей, чтобы выяснить предпочтения мужчин и женщин в сфере цифровых подарков.

Как и в прошлом году, смартфоны лидируют в продажах во второй половине февраля и в первую неделю марта — на них приходится 87 % от всех гаджетов. При этом покупки в магазине значительно опережают онлайн-шопинг: из 10 устройств, только одно приобретено на сайте компании.

Предпочтения покупателей, которые выбрали презенты любимым женщинам распределились следующим образом: на первом месте смартфоны, на второй строчке фитнес-браслеты, замыкают тройку лидеров – «умные» часы. Кроме того, ставропольские отцы дарили дочкам детские часы, этот гаджет на четвертом месте рейтинга. Также мужчины приобретали в подарок любимым умные лампы и видеорегистраторы, не пользовались спросом весы и электрические зубные щетки.

Топ продаж брендов смартфонов накануне 8 марта:

1. Honor — 29 %;

2. Realme — 21 %;

3. Xiaomi — 14 %.

Продукция Samsung и Apple не попала в тройку лидеров: на корейского производителя приходится 11 %, на «яблочные» гаджеты — только 4,5 % от всех купленных электронных подарков.

Выбор женщин для подарков своим отцам, мужьям и сыновьям аналогичный, только умные браслеты они покупали в 2 раза реже.

«МегаФон идет навстречу своим клиентам, чтобы им было удобно покупать устройства и сим-карты, подключать услуги, получать консультации специалистов, мы дополнительно открыли на Ставрополье два новых фирменных салона. Первый — в городе Изобильный возле рынка по адресу: ул. Ленина, 12а, второй — в Пятигорске на улице Подстанционная, 18. Обе точки продаж соответствует высоким стандартам компании по качеству обслуживания, ассортименту товаров, дизайну помещения», — говорит Игорь Самойленко, директор МегаФона в Ставропольском крае.

Реклама, megafon.ru

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