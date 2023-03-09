Платежи потребителей «Россети Северный Кавказ» выросли на 5%

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В компании «Россети Северный Кавказ», согласно аналитическим данным по итогам работы за 2022 год, почти на 5% вырос уровень платежей за потребленную электроэнергию в сравнении с аналогичным показателем 2021 года.

Согласно аналитике, уровень оплат всех категорий потребителей составил 82,3%. Положительная динамика, отмеченная почти во всех группах потребителей. Энергетики проводят информационно-разъяснительную и адресную работу с должниками, активизировали рейдовые мероприятия по должникам.

Жители северокавказских республик в 2022 году исполнили обязательства по платежам перед группой «Россети Северный Кавказ» на уровне 92%. Рост в сравнении с предыдущим годом составил 2%.Свыше 100% (с учетом погашения ранее образованных долгов за электроэнергию) – платежи у промышленных предприятий и прочих территориальных энергосбытовых компаний.

«За каждой реализованной задачей, направленной на улучшение платежной дисциплины, круглосуточный труд коллектива компании. Понимая важность совершенствования клиентоориентированной политики, энергокомпанией для удобства и комфорта потребителей наравне с уже существующими механизмами взаимодействия реализованы дополнительные проекты, - рассказал заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии «Россети Северный Кавказ» Аслан Докшукин.

На критически низком уровне остаются платежи предприятий жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ-структуры республик СКФО оплатили лишь 21,3 % от объема потребленной электроэнергии, за год на 3,7 % снизив уровень расчетов с гарантпоставщиком энергоресурса. Суммарные долги этих предприятий на 1 января 2023 года составили почти 11,5 млрд рублей.

«Мы не устаём повторять: своевременные и в полном объеме произведенные платежи остаются одним из основных источников финансирования программ по модернизации электросетевого комплекса. Руководители предприятий коммунального сектора, которые злоупотребляют статусом так называемых «неотключаемых» потребителей и не рассчитываются за энергоресурс, ставят под угрозу стабильное функционирование не только энергетического сектора, но и всей экономики. Энергетики предпринимают все предусмотренные законом механизмы для того, чтобы максимально сдержать рост долгов ЖКХ-структур. В числе мер - привлечение руководителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности. Решение хронической проблемы с многомиллиардными ЖКХ-долгами также на контроле федеральных и региональных органов власти, которые находятся в постоянном диалоге с энергетиками», - отметил Аслан Докшукин.