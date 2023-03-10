На Ставрополье построят ветропарк и солнечную электростанцию

Губернатор Ставрополья договорился с крупнейшей нефтегазовой компании о строительстве объектов «зеленой» электроэнергетики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае планируется строительство нового ветропарка и солнечной электростанции. Несмотря на уход иностранных инвесторов, регион привлекает отечественные компании. Так, Ставрополью в строительстве объектов «зеленой» электроэнергетики поможет крупнейшая нефтегазовая компания.

— Сегодня наши стратегические партнеры подхватили активы и проекты ушедшей из России иностранной компании. Готовы инвестировать в «зеленую» энергетику, – рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Компания окажет поддержку в строительстве Родниковской ВЭС на 71 мегаватт. Уже сейчас доля «зеленой» энергии на Ставрополье превышает 12,8%. Ветроэлектростанции вырабатывают свыше 500 мегаватт электроэнергии, планируется нарастить еще 300 мегаватт.

Кроме того, компания займется созданием кластера азотных удобрений. Выполнение проекта назначено на 2023 год.