В КЧР для строительства дорог приобрели четыре самосвала грузоподъемностью 25 т

Четыре тяжелых самосвала HOWO ZZ332 общей стоимостью 30,5 млн рублей переданы в Карачаево-Черкесию на условиях финансового лизинга с авансом 1000 рублей на срок 3 года. Машины будут использоваться для перевозки песка и щебня, необходимых при строительстве и ремонте дорог в республике.

«В течение срока финансовой аренды можно уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Благодаря налоговым преимуществам стоимость владения машинами по договору лизинга уменьшится более чем на 40%. Такие преференции доступны для компаний на общей системе налогообложения», - объясняют аналитики ВТБ Лизинг. Кстати, по их данным, доля модели HOWO ZZ332 с колесной формулой 6х4 в продажах марки составляет 21,3%.

Самосвалы HOWO мощностью 340 л.с. предназначены для перевозки различных строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Грузоподъемность машины составляет 25 тонн, объем кузова 18 м3.