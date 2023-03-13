На Ставрополье водитель не уступил дорогу и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Курском округе Ставропольского края нарушение очередности проезда стало причиной аварии с четырьмя пострадавшими. Предварительно, накануне на 26 километре трассы «Курская – Горнозаводское» водитель грузовой «ГАЗели» поворачивал направо, но не уступил дорогу «ВАЗ-21060».

— В больницу доставлены 55-летний водитель и три пассажирки «шестерки», все местные жители. 23-летний водитель грузового автомобиля, житель Курского округа, в ДТП не пострадал, был трезв, имеет водительский стаж 5 лет, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель грузовика пять раз получал штрафы за нарушение скоростного режима. По факту аварии проводится проверка, о состоянии потерпевших ведомство не сообщает.

Другую аварию на Ставрополье спровоцировал лихач, который за последние два года получил 64 штрафа за превышение скоростного лимита. На месте ДТП погиб его пассажир, а сам нарушитель попал в больницу с тяжелыми травмами.