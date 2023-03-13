Прокуратура контролирует установление причин пожара в многоэтажке Ставрополя

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

После пожара в квартире многоэтажного дома в Ставрополе прокуратура Ленинского района краевой столицы начала контролировать установление причин возгорания. ЧП произошло сегодня, 13 марта, на улице Космонавтов, 2. Из здания эвакуировали 18 человек, семерых, в том числе троих детей, спасли пожарные. Есть один пострадавший.

— Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Если прокуроры найдут основания для наказания ответственных лиц, будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. На данный момент пожар локализовали и продолжают тушить. На месте работают правоохранители и прокурор.