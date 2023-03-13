Глав районов в Ставрополе оштрафовали за пробки на дорогах

По указанию прокурора края в отношении глав Ленинского, Октябрьского, Промышленного районов Ставрополя возбудили дела об административном правонарушении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе глав районов привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства в части благоустройства и содержания улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина надзорное ведомство провело проверку. Она показала, что главы районов Ставрополя нарушают требования законодательства, в результате чего на дорогах возникают пробки.

По указанию прокурора края в отношении глав Ленинского, Октябрьского, Промышленного районов г. Ставрополя возбудили дела об административном правонарушении.

Должностных лиц оштрафовали на 20 тысяч рублей.