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НовостиОбщество13 марта 2023 18:28

На Ставрополье водителей предупредили о сильном тумане в ночь на 14 марта

Госавтоинспекция применяет метод принудительного снижения скорости
Инна МОРОЗОВА
На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман.

На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на вторник, 14 марта, в Ставропольском крае ухудшится погода.

Ожидается понижение температуры и местами заморозки.

На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман. Автоинспекторы напоминают водителям о правилах безопасности и рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию.

Отмечается, что дежурные экипажи спецбатальона ДПС применяют метод принудительного снижения скорости, чтобы избежать аварийных ситуаций.