На Ставрополье водителей предупредили о сильном тумане в ночь на 14 марта

На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В ночь на вторник, 14 марта, в Ставропольском крае ухудшится погода.
Ожидается понижение температуры и местами заморозки.
На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман. Автоинспекторы напоминают водителям о правилах безопасности и рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию.
Отмечается, что дежурные экипажи спецбатальона ДПС применяют метод принудительного снижения скорости, чтобы избежать аварийных ситуаций.