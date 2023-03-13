На Ставрополье водителей предупредили о сильном тумане в ночь на 14 марта

На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на вторник, 14 марта, в Ставропольском крае ухудшится погода.

Ожидается понижение температуры и местами заморозки.

На федеральной трассе Минеральные Воды – Кисловодск сильный туман. Автоинспекторы напоминают водителям о правилах безопасности и рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию.

Отмечается, что дежурные экипажи спецбатальона ДПС применяют метод принудительного снижения скорости, чтобы избежать аварийных ситуаций.