Приэльбрусье, Атажукинский сад и Зеленый рынок: где проводили время туристы и жители КБР этой зимой проанализировала МТС

Курорты КБР стали самыми популярными на Северном Кавказе среди любителей горнолыжного спорта и сноубординга. Фото: Курорты Северного Кавказа

МТС с помощью геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала туристический поток этой зимой и выяснила, что курорты Кабардино-Балкарии стали самыми популярными на Северном Кавказе среди любителей горнолыжного спорта и сноубординга. А жители республики чаще всего отправлялись зимой в однодневные туры по Приэльбрусью и длительные поездки на курорты Ставрополья.

Эксперты GeoEffect МТС проанализировали туристические потоки в период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого сезона. Для зимнего отдыха Приэльбрусье в этом сезоне выбирали путешественники из Ставрополя, Краснодара, Северной Осетии, Дагестана, Ростова-на-Дону и Москвы. Чаще всего приезжали мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Для проживания путешественники выбирали отели и хостелы вблизи поляны Чегет, на втором месте по популярности поляна Азау. В среднем, гости проводили в республике 3 и более дней.

Местные жители зимой предпочитали путешествовать по Приэльбрусью одним днем, а также выбирали для отдыха курорты Ставрополья – Пятигорск и Железноводск, где вероятнее всего, «поправляли» здоровье и пили целебную минеральную воду. Так, число туристов из Кабардино-Балкарии в Ставрополье увеличилось на 8% по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Кроме того, в топ популярных зимних локаций у туристов и местных жителей в Кабардино-Балкарии попали Атажукинский сад в Нальчике, который является одним из самых больших парков на Северном Кавказе, и центральный Зеленый рынок, где местные умельцы, помимо товаров первой необходимости, продают сувениры, изготовленные собственными руками: изделия из овчины и натурального меха, украшения из серебра, а также душистый горный чай и высокогорный мед.