Во Владикавказе обсудили детали открытия Дома-музея Евгения Вахтангова

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

Северная Осетия активно готовится к открытию во Владикавказе Дома-музея Евгения Вахтангова после реконструкции здания. Подготовку к масштабному мероприятию на рабочей встрече обсудили Председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Стороны еще раз обговорили подробности совместной работы, которая проводится театром и руководством республики в преддверии открытия объекта.

Премьер-министр подчеркнул культурную и историческую значимость этого мероприятия на родине прославленного режиссера.

– Мы все ждем этого яркого события. Готовность есть. Мы видим результат и максимально активно подключаемся к подготовительной работе. Безусловно, открытие Дома-музея Евгения Вахтангова – это важное и масштабное событие для нас. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы каждому артисту и участнику мероприятий эти дни запомнились самыми добрыми ассоциациями. Спасибо вам за инициативу и те результаты, которые есть уже сегодня, – отметил Борис Джанаев.

Также с участием Кирилла Крока состоялось совещание, которое прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РСО – Алания Ларисы Тугановой. Ответственные должностные лица обсудили детали предстоящего культурного события.

Открытие Дома-музея Евгения Вахтангова в исторической части Владикавказа состоится 30 апреля. Как рассказал Кирилл Крок, в этот день почетные гости празднования примут участие в высадке у здания кустарников сирени, цветы которой выдающийся театральный режиссер любил больше всего. Затем состоится церемония открытия и первая экскурсия по новому культурному центру. Для посетителей Дом-музей будет открыт со 2 мая.

Вечером 30 апреля жителей и гостей Владикавказа ждет праздничный концерт с участием артистов одного из самых известных театров в стране – Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, а также российских эстрадных исполнителей, таких как Лариса Долина, Николай Басков, Таисия Повалий, Мариам Мерабова. По словам Кирилла Крока, на сцене выступят и творческие коллективы республики.

Во Владикавказ труппа столичного театра прибудет в полном составе – часть артистов задействуют в концерте, часть – выступит со спектаклями в Русском академическом театре им. Е. Вахтангова и Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В.Тхапсаева с 3 по 8 мая. Для освещения масштабного культурного события Северную Осетию посетят около 30 представителей федеральных СМИ. Всего ожидается приезд 475 человек.

Участники встречи подробно обсудили все детали подготовки и проведения предстоящих мероприятий, связанные с решением технических задач, обеспечением общественной безопасности, ограничением движения трамваев на проспекте Мира во время репетиций и в день концерта, размещением гостей и т.д.

Технический директор Вахтанговского театра Александр Соломин сообщил, что 21 апреля планируется начать монтаж сценической конструкции на площади Свободы, а 27 апреля приступят к работе художники сцены, оформители, специалисты по звуку и освещению. На следующий день планируется провести техническую репетицию, а 29 апреля – генеральный прогон программы.

Кирилл Крок рассказал о договоренностях, достигнутых с телеканалом «Россия 1» о трансляции праздничного концерта – в день его проведения состоится прямой эфир на платформе «Смотрим.ру», а запись концерта будет доступна в эфире федерального канала 6 мая.