Современную школу на 1550 учеников, построенную ГК «ЮгСтройИнвест», открыли в Ставрополе

Особенностью школы является современное техническое оснащение. Фото: gk-usi.ru

Школа № 55 построена в рамках реализации нацпроекта «Образование» и продолжает развитие новой части юго-западного района, где живет много молодых семей с детьми. Сегодня учеников и педагогов с открытием школы поздравили почетные гости: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов и заместитель генерального директора Алексей Иванов.

- Самое главное, дорогие дети, чтобы вам здесь нравилось, - обратился глава Ставропольского края к ученикам школы №55. - Наша страна и наш президент заботится о своих детях. Большая программа, более 1000 школ будет построено в России за ближайшие два года. Ставрополье не остается в стороне, тоже в них участвует. Эта школа должна была ввестись в эксплуатацию 1 сентября. Но группа компаний «ЮгСтройИнвест», Юрий Иванович, Алексей Юрьевич вложили душу в проект и в самые короткие сроки сдали объект.

Школу за 16 месяцев возвела группа компаний «ЮгСтройИнвест», в ней учатся более полутора тысяч ребят. Пятьдесят пятая - самая большая и современная школа не только на Ставрополье, но и в СКФО. Во всех классах установлено высокотехнологичное учебное оборудование. Уникальной особенностью являются бассейны с автоматической системой фильтрации, обеззараживания и контроля качества воды. Спортивные залы не уступают по оснащению топовым спорткомплексам.

Пятьдесят пятая - самая большая и современная школа не только на Ставрополье, но и в СКФО. Фото: Фото: gk-usi.ru

- Сегодня в Ставрополе обучаются 55 тысяч детей, и потребность в школах существует. Потому что города развивается, активно ведется жилищное строительство, увеличивается численность жителей. И в связи с этим есть большая необходимость в строительстве образовательных объектов, - отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Наряду с заботой о здоровье в приоритете - укрепление патриотического духа. На базе школы работает центр патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь занимаются старшеклассники со всего Ставрополя.

- При реализации этого проекта мы очень старались. Все работы выполнили качественно, в срок, - говорит Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест».

«При реализации этого проекта мы очень старались», - говорит Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: gk-usi.ru

Особенностью школы является современное техническое оснащение: это высокотехнологичные кабинеты, прекрасная столовая, актовый зал, бассейны, большая благоустроенная многофункциональная территория. С открытием этой школы уровень социальной инфраструктуры становится лучше, более комфортным для горожан.

Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» эта школа уже 6 по счету. Для детей это - не просто образовательная площадка. А еще возможность заниматься научно-практической деятельностью, творчеством, спортом на самом высоком уровне.

- Уверен, ребята будут с удовольствием учиться заниматься спортом, творчеством и вырастут настоящими патриотами Ставропольского края и России, - сказал Алексей Иванов, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест».

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