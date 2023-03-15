ВТБ выяснил, кто на Кавказе чаще открывает вклады

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Северо - Кавказском федеральном округе. Женщины пенсионного возраста более склонны к накоплениям и предпочитают классические вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 1,1 млн рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят мужчины 30-40 лет, средний остаток по счету – 110 тысяч рублей.

Число вкладчиков за год выросло в 1,5 раза, пользователей накопительных счетов – на треть.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится более половины вкладов. Еще 20% денег разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, около 16% – 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают 11% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году 63% от общего числа вкладов. Также не отстают по размещенным суммам от представителей мужского пола: 51% средств на депозитах разместили женщины.

Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, на него приходится половина от общего количества новых депозитов. Еще 34% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 16% – на среднесрочных.

Средний размер депозита жителя СКФО составил 1,08 млн рублей, но этот показатель отличается в разных возрастных группах. Наибольшие суммы размещают вкладчики в 40-50 лет – средний чек превысил 1,1 млн рублей. Меньше остальных размер депозита у клиентов до 40 лет – в среднем по 1 млн рублей.

На накопительных счетах клиенты из регионов СКФО в среднем хранят около 110 тысяч рублей. Такие счета чаще выбирают клиентки банка (54% от числа пользователей), но по объему остатка доли мужчин и женщин примерно равны. По числу открытых накопительных счетов лидирует группа клиентов 30-40 лет – они открывали каждый четвертый счет, а по объему на остатках – в возрасте от 40 до 50 лет (на них приходится 26% от всех размещенных денег).

Информационный обзор Редакции