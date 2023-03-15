«Золото» и «бронзу» завоевала ставропольская гимнастка на соревнованиях в Москве

Фото: пресс-служба минспорта Ставропольского края

Ставропольская гимнастка Алина Попова, которая в 16 лет уже стала чемпионкой России по художественной гимнастике, вновь завоевала награды. На этот раз она получила золотую медаль в упражнении с мячом и бронзовую – в упражнении с обручем.

— Это позволило воспитаннице тренеров Ирины Винер-Усмановой, Юлии Барсуковой, Веры Шаталиной Анны Тарасовой и Светланы Тимофеевой замкнуть тройку лучших по итогам многоборья, – сообщили в пресс-службе минспорта Ставропольского края.

В Москве собрали более 200 гимнасток из России и зарубежных стран. Все проходило в рамках соревнования по художественной гимнастике из серии Гран-при и Кубок чемпионов Алины Кабаевой.

Ведомство добавило, что Алина Попова начала свой спортивный путь в краевой спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике. В настоящее время она стала одним из лидеров национальной сборной.