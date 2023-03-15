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НовостиОбщество15 марта 2023 11:38

«Россети Северный Кавказ» начали подготовку питающих центров в КЧР к следующему сезону пиковых нагрузок

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» в рамках подготовки электросетевого комплекса КЧР к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. приступили к ремонту на подстанциях 110/35 кВ.

Технические мероприятия начаты специалистами филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на питающих центрах «Ильичевская», «Заречная», «Южная», «Северная», «ПРП». Эти подстанции обеспечивают электроснабжение около 145 тысяч жителей республики.

Энергетики уже провели ремонт оборудования на питающих центрах «Цементная», «Маруха», «Электроизолит», «Касаева», от которых электроэнергию получают порядка 50 тысяч потребителей в регионе.

Качественная и своевременная подготовка энергооборудования на подстанциях позволит не допустить значимых технологических нарушений в сетях и обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.