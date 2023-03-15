Губернатор Ставрополья вручил семье участника СВО звезду Героя России

Боец совершил подвиг в зоне специальной военной операции. ФОТО: t.me/VVV5807

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России отцу ставропольца Никиты Гусева. Боец совершил подвиг в зоне специальной военной операции. Он награжден посмертно.

- Сохраним память о Герое. Вместе с семьей будем принимать решение, как увековечить память о нем в нашем крае. Его имя, его доблесть, останутся с нами навсегда, - написал глава Ставрополья в своем телеграм-канале.

Владимир Владимиров добавил, что молодое поколение должно расти на примерах земляков, способных на подвиг. Таких, каким был Никита Гусев.

Ранее сообщалось, что весенний призыв на Ставрополье продлится с 1 апреля до 15 июля.