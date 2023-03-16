Регулируемый тариф на сельских маршрутах введут на Ставрополье

Поступает много жалоб на работу общественного транспорта в селах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае введут регулируемый тариф на сельских маршрутах. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что люди жалуются на работу общественного транспорта в селах, особенно в отдаленных.

Перевозчики неохотно идут работать на сельские маршруты, потому что им это не выгодно.

По словам губернатора, решение проблемы есть: ввести регулируемый тариф на сельских маршрутах, чтобы государство взяло часть расходов перевозчика на себя.

Предложения по организации этой работы Миндор подготовит до 1 июня 2023 года.