Клиенты Ставропольского филиала РСХБ открыли вкладов почти на 2 млрд рублей с начала года

По итогам 2022 года портфель привлеченных средств физических лиц в Ставропольском филиале Россельхозбанка вырос на 735 млн рублей по отношению к итогам 2021 года. В регионе было открыто и переоформлено более 61 тысячи вкладов и накопительных счетов на общую сумму свыше 37 млрд рублей.

С начала текущего года особый всплеск активности наблюдается по вкладам линейки «Доходный», которые пользуются большой популярностью у жителей Ставрополья за счет конкурентоспособных процентных ставок. Только за 2 месяца 2023 года было открыто свыше 2 600 вкладов на сумму 1,9 млрд рублей, что составляет более 90% от объема привлеченных средств физических лиц. Привлекательными для клиентов остаются и сезонные акции.

Так, с 1 марта в линейке «Доходный» пополнение: стартовала новая акция «Весна пришла». Этот вклад актуален для тех, кто не планирует в ближайшее время пользоваться своими накоплениями и хочет получить максимальный доход, потому что его срок рассчитан максимум на 4 года, а открыть его можно, обладая даже небольшой суммой: минимальный взнос по продукту равен 3 тыс. рублей.

- Объем средств, размещенный жителями региона в РСХБ в 2022 году, значительно увеличился по сравнению с 2021 годом. И это свидетельствует о том, что клиенты доверяют нам свои сбережения. Они в равной мере интересуются новинками и продлевают свои вклады в рамках уже проверенных программ. Вкладчики высоко оценивают многочисленные преимущества и гибкость депозитных программ банка, поэтому часто выбирают вклады и накопительные счета Россельхозбанка в качестве надежного инструмента сбережений, - отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

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