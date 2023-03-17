Проблемы нет, но проверка проводится: в минобре Ставрополья не нашли подтверждения избиения 6-летнего ребенка в детсаду

В детском саду на Ставрополье не нашли нарушений, но проверка СКР и прокуратуры продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Иноземцево на Ставрополье провели проверку после сообщений местной жительницы об избиении ее 6-летнего сына в детском саду. За дело взялись региональные СКР и прокуратура, однако первыми завершили проверку в министерстве образования.

— Администрацией детского сада №7 проведено педагогическое расследование, а также родительское собрание в группе, которую посещает ребенок. Неправомерных действий со стороны педагогических работников в отношении сына заявительницы не выявлено, – написал глава минобра Ставрополья Евгений Козюра в соцсетях.

Одновременно с этим проверку проводили в ОМВД по городу Железноводску, но прокуратура и СКР еще не закончили разбираться в произошедшем. Ситуация, по словам Евгения Козюры, взята на контроль минобра Ставрополья. По результатам проверки ведомств будет решено, что делать дальше.