Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе 18 марта перекроют не только улицу Дзержинского из-за съемок фильма, но и еще две улицы из-за крестного хода. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, ограничение продлится с 15:30 до 17:30 и коснется улицы Голенева и проспекта Карла Маркса до улицы Московской.

— Объезжать участок автомобилистам предлагается по улице Розы Люксембург, Спартака, Московской, Казачьей, проспекту Карла Маркса. Святой Крест из ставропольского храма Воздвижения Креста Господня (улица Голенева, 67) перенесут в Казанский Кафедральный собор (Кафедральная площадь, 1), – сообщили в ведомстве.

Для информирования граждан на перекрытых участках будут установлены информационные щиты, указатели и дорожные знаки. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут.