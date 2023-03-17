Более 400 детей-сирот обеспечат жильем на Ставрополье в 2023 году

С начала 2023 года в свои квартиры заселились 35 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае в 2023 году планируют обеспечить жильем 410 детей-сирот по госпрограмме. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Александр Мясоедов.

Он отметил, что 120 сиротам выдадут сертификаты. При этом жилье приобретается и выдается строго по графику.

С начала 2023 года в свои квартиры заселились уже 35 человек.

Александр Мясоедов добавил, что в бюджете края на 2023 год предусмотрено более 1 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот.