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НовостиОбщество17 марта 2023 15:46

Более 400 детей-сирот обеспечат жильем на Ставрополье в 2023 году

В бюджете края предусмотрено более 1 млрд рублей на эти цели
Инна МОРОЗОВА
С начала 2023 года в свои квартиры заселились 35 человек.

С начала 2023 года в свои квартиры заселились 35 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае в 2023 году планируют обеспечить жильем 410 детей-сирот по госпрограмме. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Александр Мясоедов.

Он отметил, что 120 сиротам выдадут сертификаты. При этом жилье приобретается и выдается строго по графику.

С начала 2023 года в свои квартиры заселились уже 35 человек.

Александр Мясоедов добавил, что в бюджете края на 2023 год предусмотрено более 1 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот.