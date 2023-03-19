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НовостиПроисшествия19 марта 2023 13:55

В Буденновске нашли водителя, который сбил пешехода и скрылся

Им оказался 35-летний местный житель
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

После аварии в городе Буденновске на Ставрополье, в которой пострадал 27-летний пешеход – его увезли в больницу в тяжелом состоянии, – правоохранители начали искать водителя, устроившего происшествие. И вот сотрудники нашли предполагаемого виновника.

— Водителем оказался 35-летний местный житель, который сообщил,что в момент ДТП испугался ответственности. Установлено, что несколько лет назад гражданин был лишен прав за нетрезвое вождение, и два года назад вернул право управления, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Теперь ему снова грозит лишение прав за оставление места аварии. По факту происшествия продолжается проверка. Как накажут водителя, решится позже.