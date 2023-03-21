«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией новое фермерское предприятие на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» завершили технологическое присоединение к электросетям компании фермерского хозяйства по выращиванию винограда в Предгорном городском округе Ставрополья.

Для реализации проекта энергетики филиала «Ставропольэнерго» установили в хуторе Верблюдогорка новую трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА и построили участок линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП).

Протяженность нового линейного объекта составила почти 400 метров. Применение СИП специалисты объясняют его неоспоримыми преимуществами – провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и безопасности. Фермерскому хозяйству энергетики обеспечили мощность в объеме 70 кВт. В дальнейшем это гарантирует плановый объем производства строящегося на территории хозяйства завода по переработке винограда.

«Эта работа напрямую способствует созданию новых рабочих мест, развитию сельских территорий и экономики региона в целом», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Павел Зинченко.

Информационный обзор редакции.