ФСБ раскрыла группу фальшивомонетчиков в Дагестане

Группу подозреваемых отправили под арест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В частном доме в Левашинском районе Дагестана прошли обыски. Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли подпольную типографию, где на поток была поставлена печать пятитысячных купюр.

В доме местного жителя полицейские обнаружили печатный станок, несколько клише, в том числе и по изготовлению американской валюты. Также были обнаружены все необходимые компоненты для изготовления купюр – бумага, краска и другое. Кроме того, в типографии хранились 20 миллионов поддельных рублей, а также 300 патронов к автомату.

Примечательно, что фальшивомонетчики печатали на уровне – распознать фальшивки их производства можно было только с помощью спецоборудования. Деньги распространялись по ближайшим регионам: на Ставрополье, в Чечне, Ингушетии, Дагестане и в Ростовской области.

Одну из участниц бандгруппы, которая и занималась сбытом фальшивок, задержали в Пятигорске. С собой у нее было более 1,2 тыс купюр на сумму в 6,3 млн рублей. Поддельные купюры продавались по цене в несколько раз ниже номинала.

По подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег задержаны 11 человек. Все они помещены под арест на два месяца.

- В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.