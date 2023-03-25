Пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика на Ставрополье

26-летний водитель грузовика за последние 2 года больше 20 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В краевой Госавтоинспекции сообщили, что минувшей ночью в Новоалександровском округе под колесами грузовика погиб пожилой велосипедист. Мужчине было 57 лет.

По данным ведомства, ДТП произошло 24 марта около 19:15 на 17 км автодороги «Новоалександровск - Кропоткин». Мужчина за рулем КАМАЗа не увидел велосипедиста и сбил его. От тяжелых травм 57-летний житель края скончался до приезда скорой помощи.

- Световозвращающих элементов в его одежде и на велосипеде не было в момент ДТП, - уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Автоинспекторы также сообщили, что велосипедиста сбил 26-летний житель Грачевского округа, который за последние 2 года больше 20 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В основном за скорость. Проводится проверка.