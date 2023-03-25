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НовостиПроисшествия25 марта 2023 11:57

В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 7 машинами

Врачи отпустили двух пострадавших домой
Анфиса КИМЕНИНИКО
Пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения Дагестана.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения Дагестана.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве РД рассказали, что пятерым пострадавшим в ДТП при столкновении с фурой на федеральной трассе «Кавказ» оказана медицинская помощь. Двое из них отпущены домой.

Напомним, столкновение грузовой фуры с несколькими легковыми автомобилями на федеральной автодороге около поселка Ачи-Су Карабудахкентского района произошло 25 марта 2023 года. В результате ДТП погибла женщина, 70-летняя пассажирка иномарки «Форд Фокус». Пять человек были экстренно госпитализированы.

- Двое раненых после получения медицинской помощи в Избербашской ЦГБ ушли домой. Трое находятся на лечении в Карабудахкентской ЦРБ, состояние их средней степени тяжести, - прокомментировали состояние пострадавших в пресс-службе ведомства.