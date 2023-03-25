В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 7 машинами

Пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения Дагестана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве РД рассказали, что пятерым пострадавшим в ДТП при столкновении с фурой на федеральной трассе «Кавказ» оказана медицинская помощь. Двое из них отпущены домой.

Напомним, столкновение грузовой фуры с несколькими легковыми автомобилями на федеральной автодороге около поселка Ачи-Су Карабудахкентского района произошло 25 марта 2023 года. В результате ДТП погибла женщина, 70-летняя пассажирка иномарки «Форд Фокус». Пять человек были экстренно госпитализированы.

- Двое раненых после получения медицинской помощи в Избербашской ЦГБ ушли домой. Трое находятся на лечении в Карабудахкентской ЦРБ, состояние их средней степени тяжести, - прокомментировали состояние пострадавших в пресс-службе ведомства.