На Ставрополье 26 марта зафиксировали небольшое землетрясение

В Ставропольском крае зафиксировали небольшое землетрясение. Это следует из данных мониторинга Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Подземные толчки были замечены на глубине десяти километров в шесть утра 26 марта. Коэффициент землетрясения – 4,2. Происшествие зарегистрировали в районе Невинномысска. Судя по данным из таблицы, ученые зафиксировали, как минимум, четыре небольших толчков, которые случились в течение полминуты. Информации о разрушениях не поступало.

После трагических событий, которые происходили в Турции в начале 2023 года, много ставропольцев интересовалось, возможно ли землетрясение в Ставропольском крае. Оказалось, что Северный Кавказ считается сейсмоопасной зоной наряду с Камчаткой и Сахалином.