Землетрясение в Турции унесло тысячи жизней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение в Турции и Сирии, которое случилось 6 февраля 2023 года, шокировало многих людей. В результате, по подсчетам на утро 7 февраля, погибли более четырех тысяч человек, пострадали свыше 25 тысяч местных жителей.

Возможно ли землетрясение в Ставропольском крае

После толчки почувствовались в других странах, в том числе – в Казахстане и Абхазии. Редакция "КП-Ставрополь" узнала, возможно ли землетрясение в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

Северный Кавказ считается сейсмоопасной зоной наряду с Камчаткой и Сахалином. Периодически здесь фиксируют подземные толчки, которые не разрушают здания, но нарушают покой местного населения. Например, 20 октября 2021 года в Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4: никто не пострадал, все здания уцелели, но стекла колыхались сильно. А 2021 год для Дагестана начался с серии небольших землетрясений: за первые числа января зафиксировали толчки ощущались четыре дня. Один из последних случаев фиксировали 8 ноября 2022 года: землетрясение в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии потревожило людей. А в конце декабря из-за землетрясения прорвало трубу в Невинномысске (Ставропольский край).

Почему 6 февраля произошло так много землетрясений

Почему так часто происходит землетрясения – объяснил Радио "Комсомольская правда" доктор физико-математических наук, профессор Роберт Закинян.

– Земной шар, с одной стороны, твердая оболочка, но с другой - упругая. Земля то отодвигает, то придвигается к Солнцу, и происходит такой, что Земля сжимается и расжимается. Из-за этого возникает ядро. И то, что происходит внутри земного шара, прогнозировать невозможно. Физика объясняет землетрясение тем, что происходит колебания оболочки Земли. И эти колебания происходят постоянно. [...] Почему землетрясения происходят на Кавказе? Это связано с формой Земли. У нас точки экватора вращаются быстрее, чем точки на полюсах. Землетрясения на полюсах маловероятны вообще. А все изменения бьют в основном на экватор. А еще на то, где можно ожидать землетрясения, влияют границы материков [Кавказ находится на границе – Пр.].

Землетрясение в Чечне 2008 года - последствия

Одно из самых крупных последних землетрясений случилось 11 октября 2008 года. Эпицентром стала Чечня, где погибли 13 человек и еще более ста пострадали. Толчки почувствовали в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Южной Осетии и Грузии.

Жители Грозного ощутили два толчка с интервалом в 15 секунд

Что делать в случае землетрясения в Ставропольском крае - советы спасателей

Отвечает спасатель международного класса Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Федор Горшков.

– Вы почувствовали толчки или даже увидели какие-то разрешение. Ключевое правило – надо сохранять спокойствие. Если семья спит, разбудить ее и начать эвакуацию, но только при отсутствии толчков и только по лестнице, оставляя открытыми двери по пути (во время толчков могут уходить только живущие на первом этаже, поскольку лестницы уязвимы). Если есть возможность забрать пакетик с документами – воспользуйтесь ими. Если землетрясение застало в доме, то надо обезопасить себя, став в нужное место: это, например, угол несущих стен либо в дверном проеме, которые расположены в середине здания и подальше от окон, балконов, тяжелой мебели и люстр. Желательно обесточить квартиру, перекрыть воду и газ. Уже на лице надо выйти на открытую площадку вдали от зданий и ЛЭП. Даже если толчков долго нет, стоит повременить с возвращением домой, как минимум, пару часов.

МЧС России разработало памятку поведения при землетрясении. В ней рассказывают принципы, которых нужно придерживаться при разных сценариях происшествия.