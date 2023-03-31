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НовостиПроисшествия31 марта 2023 13:35

В высокогорных районах Дагестана предупреждают об опасности схода лавин

Водителей просят быть предельно осторожными
Данил ЮРКОВ
В высокогорных участках Дагестана появилась опасность схода лавин

В высокогорных участках Дагестана появилась опасность схода лавин

Фото: Архив "КП"

В Дагестане после обильного снегопада в высокогорных районах появилась опасность схода лавин. В пресс-службе ГКУ «Дагестанавтодор» предупреждают об этом и просят водителей быть предельно осторожными на дорогах.

— Будьте внимательны при проезде лавиноопасных участков, строго следуйте требованиям дорожных знаков и информационных щитов, – сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

В случае возникновения опасной ситуации следует обратиться в экстренные службы по номеру телефона 112. О том, когда закончится опасность схода лавин, не сообщается.

Тем временем в Ставропольском крае после снегопада на выходных ожидается потепление до +15 градусов. Может быть, и в Дагестан придет тепло, и опасность лавин исчезнет.