Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 13:41

В Ставрополе легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на пересечении улиц Лермонтова и Доваторцев произошла авария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что пострадавших в происшествии нет.

— По предварительным данным, скорая помощь двигалась со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии и степень ответственности участников происшествия устанавливается. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все детали произошедшего.

В другой аварии в городе Пятигорске ищут не только проводится проверка, но и ищутся свидетели происшествия. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Кто прав, а кто виноват, выяснят автоинспекторы после показаний очевидцев.