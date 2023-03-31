В Ставрополе легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на пересечении улиц Лермонтова и Доваторцев произошла авария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что пострадавших в происшествии нет.

— По предварительным данным, скорая помощь двигалась со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии и степень ответственности участников происшествия устанавливается. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все детали произошедшего.

В другой аварии в городе Пятигорске ищут не только проводится проверка, но и ищутся свидетели происшествия. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Кто прав, а кто виноват, выяснят автоинспекторы после показаний очевидцев.