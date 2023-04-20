При капремонте многоэтажек в Солнечнодольске на Ставрополье нашли нарушения

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В поселке Солнечнодольске на Ставрополье из-за капитального ремонта зданий испортили муралы. После их пообещали восстановить до конца 2022 года. Все действительно исправили, однако региональная прокуратура выявила множество нарушений при работах – причем тех, что проводились еще в 2020 году. То есть ремонт был выполнен некачественно, но муралы все равно были испорчены.

— В 2020 году подрядной организацией выполнялись работы по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов поселка Солнечнодольска по улицам Энергетиков (дома 9, 13), Молодежной (дома 1а, 23), бульвару Солнечному (дом 10), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На домах нашли частичное разрушение отделочного слоя фасада, трещины на горизонтальных и вертикальных стыках стеновых панелей, нарушены параметры качества заделки межпанельных швов. Помимо прочего, работы не соответствуют требованиям водозащиты, воздухозащиты и теплозащиты.

Прокуратура внесла представление генеральному директору некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Ведомство требует устранить нарушения. Будут ли вновь испорчены муралы, пока не ясно.