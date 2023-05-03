Молочная промышленность на Ставрополье получит поддержку

Кавказская инвестиционная выставка организована Фондом Росконгресс и Министерством экономического развития РФ. Фото: vtb.ru

ВТБ предоставит инвестиционное финансирование ведущему представителю молочной промышленности Ставрополья — компании «Пятигорский молочный комбинат». Семилетний кредит по Программе Минсельхоза РФ №1528 в размере 272 млн рублей предприятие направит на приобретение линии по производству кисломолочной продукции. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта заключено на Кавказской инвестиционной выставке, организованной Фондом Росконгресс и Министерством экономического развития РФ.

В 2024 году компания планирует запустить процессинговое оборудование, которое позволит увеличить объем производимой продукции и освоить новые рынки за счет развития кисломолочного направления.

Соглашение подписали управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко и генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев

Управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко прокомментировал: «Пятигорский молочный комбинат является давним партнером ВТБ. В настоящее время у компании есть все необходимое технологическое оборудование и производственно-складские площади для бесперебойного производства широкого ассортимента продукции. При этом предприятие оперативно реагирует на новые тренды и открывшиеся возможности, своевременно модернизируя и расширяя производственные мощности».

ВТБ сотрудничает с предприятием с 2014 года. Общий лимит финансирования, установленный банком компании, на сегодня составляет 700 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев отметил: «Запуская новую производственную линию, мы расширяем возможности своих площадок. Главная цель – увеличение объемов производства, освоение новых рынков. Также дополнительно это позволит создать до 30 новых рабочих мест на предприятии».

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