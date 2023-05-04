Прокуратура начала проверку после взрыва бочек с мазутом на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье после взрыва бочек с мазутом в хуторе Ташла на Ставрополье прокуратура начала проверку. В настоящее время пожарные продолжают тушить возгорание, огонь удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

— Прокуратура Шпаковского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Окружной прокурор координирует работу служб на месте происшествия. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. После проверку ведомство примет меры реагирования. О возбуждении дел пока что не сообщается.