На майских выходных около 45% гостей Карачаево-Черкесии отдыхали на курортах республики впервые

МТС проанализировала*, где россияне отдыхали в даты длинных майских выходных. Так, в число точек притяжения для российских туристов вошли курорты Карачаево-Черкесии, при этом около 45 процентов гостей приехали в Карачаево-Черкесию впервые.

Эксперты изучили туристические потоки в период с 29 апреля по 10 мая 2023 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года. По итогам исследования стало известно, что около 54 процентов туристов выбирают для отдыха курорты Карачаево-Черкесии повторно, из них около 62 процентов посещают республику во второй раз, 17 процентов в третий раз, а около 10 процентов посетивших республику туристов отдыхали на курортах КЧР более 6 раз. Примерно 45 процентов туристов побывали на курортах Карачаево-Черкесии впервые.

Наибольший спрос на отдых в республике был зафиксирован среди туристов из Ставрополья. Также в ТОП-5 регионов по числу туристов на майских праздниках вошли гости из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ростовского края, а также Санкт-Петербурга. В среднем путешественники отдыхали в республике 2-3 дня и, как правило, посещали сразу несколько известных курортов в республике. В фаворитах у туристов традиционно были курорты «Архыз» и «Домбай», туристический комплекс «Медовые водопады» и Тебердинский национальный парк.

Так на курорте «Домбай» в период майских выходных продолжался горнолыжный сезон. Для гостей на курорте работали 8 канатных дорог, были подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, в том числе широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов. А на курорте «Архыз» туристы могли подняться на гондольной канатной дороге до высоты 2300 метров к смотровой площадке, погулять по экотропе, отправиться к озерам и водопадам в окрестностях курортов и на экскурсии к христианским памятникам.

- Как показывают «большие данные», переменчивая погода на майских выходных не помешала туристам, республика стала еще более популярной среди путешественников, чем раньше. В том числе, прирост туристов был отмечен и среди иностранных гостей – жителей Беларуси, Армении и Узбекистана. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать в любой туристической точке Карачаево-Черкесии и иметь доступ к высокоскоростному интернету, мы планомерно улучшаем качество связи и обновляем оборудование на территории всей Карачаево-Черкесии, особенное внимание уделяя курортным зонам. Уверен, что развитая ИТ-инфраструктура помогает создавать комфортные условия для отдыха в республике и обеспечивает высокое качество услуг для туристов и жителей», - отмечает директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Ранее, по данным сервиса бронирования отелей МТС Travel и геоаналитической платформы GeoEffect, курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии стал вторым по популярности горнолыжным курортом страны среди россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона в сезоне 2022-2023 года.

* на основе данных геоаналитической платформы GeoEffect цифровой экосистемы МТС