Кисловодский цирк ко Дню Победы устроил бесплатное шоу для ветеранов войны

В Кисловодском цирке, который носит имя участника Великой Отечественной войны Геннадия Михайловича Трахтенберга, к фронтовикам — трепетное и теплое отношение. Память об их подвигах здесь чтят всегда, а к 9 мая всегда стараются придумать для ветеранов что-то особенное. В этот раз фронтовиков и тружеников тыла вместе с детьми и внуками пригласили бесплатно посетить представление «Одиссея». На входе ветеранам вручали цветы и провожали на лучшие места в первых рядах. Артисты, зная, перед кем выступают, делали это с максимальной самоотдачей.

– Встреча с ветеранами – это счастье. Мы усиленно готовились к этому дню, сильно волновались, – призналась режиссер циркового шоу «Одиссея» Виктория Коновалова.

«Одиссея» - один из самых ярких проектов Росгосцирка. В нем переплетены элементы циркового искусства, театра, водного шоу и оперетты. Роль Одиссея исполняет солист циркового мюзикла Алексей Коновалов, который поет вживую на протяжении всего спектакля. Постановка не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

После первого акта представления в фойе цирка ветераны вышли воодушевленными и улыбающимися. А тут их ждал еще один сюрприз - сотрудники цирка организовали фуршет. Ветераны устроились за уставленными сладостями столами и за обедом поделились впечатлениями от увиденного.

– Я даже не представлял такого, – расчувствовался ветеран Великой Отечественной войны Николай Наумович Бойко.

99-летняя фронтовичка Мария Степановна Чипко, всю войну отработавшая санитаркой в военном госпитале, тоже восхитилась представлением.

– Мне понравился и замысел, и постановка, и костюмы. Очень занимательно и красиво, – рассказала о своих впечатлениях женщина.

– Я такого восторга на лице у нее давно не видела, – порадовалась за маму дочь Марии Степановны Елена. – С возрастом эмоции становятся более скудными, а здесь - такие восхищенные, горящие глаза!

– Настроение у всех после представления - не выразить словами. Спасибо цирку за прекрасную организацию. Радостно от такого внимания, – признался председатель кисловодского клуба ветеранов «Пограничник» Владимир Савин.

В конце представления артисты и зрители стоя под аплодисменты поприветствовали ветеранов и хором вместе с ними исполнили песню «День Победы».

Цирковая шоу-программа на воде «Одиссея» продлится до конца мая.

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Кисловодский Государственный цирк им. Г.М.Трахтенберга

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