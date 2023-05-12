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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:21

На Ставрополье поймали сбежавшего с места аварии водителя

Житель соседнего региона устроил ДТП, в котором пострадала пассажирка, и сбежал
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Неподалеку от Пятигорска автоинспекторы нашли автомобиль, который спровоцировал аварию вечером 8 мая. Хозяина транспорта нашли, им оказался 23-летний житель соседнего региона. Его не спасло то, что он оставил свою «Приору» без регистрационных знаков.

— За рулем в момент происшествия находился житель соседнего региона, который сознался в содеянном. За оставление места ДТП ему судом был назначен административный арест, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии продолжается проверка. Напомним, что после 21 часа 8 мая на трассе «Обход города Пятигорска» водитель неизвестной машины не выдержал дистанцию и столкнулся с «семеркой», которая съехала в кювет. В ДТП пассажирка «семерки» получила перелом ключицы.