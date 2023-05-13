Осквернивших Вечный огонь на Ставрополье мужчин посадили в СИЗО

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После того, как два жителя соседнего региона помочились на Вечный огонь в Нефтекумске, следователи завели уголовное дело. Сейчас их не только посадили под стражу, но и предъявили обвинение в преступлении по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц).

— Как ранее сообщалось, утром 5 мая текущего года мужчины, находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа, осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Местные жители заметили, как россияне справляли нужду на памятник, и обратились в полицию. Теперь злоумышленники сидят в СИЗО, расследование продолжается. После материалы передадут в суд, где решится дальнейшая судьба осквернителей.