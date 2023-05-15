В Северо-Осетинском академическом театре имени Тхапсаева закрыли сезон и рассказали об успехах

Фото: Артур Хатагов

В уходящем сезоне Северо-Осетинский академический театр имени Тхапсаева заметно преобразился. Помещение было частично отремонтировано, благодаря руководству республики, при поддержке Вячеслава Битарова в театре открылась малая сцена, на которой символично 15 октября состоялась первая премьера спектакля «Се человек» по поэме К.Л.Хетагурова. Каждое воскресенье в 12 часов на этой сцене представляют детские спектакли для юных зрителей, а также вводят вечерние камерные спектакли.

В этом году удалось открыть еще одну досуговую площадку - театральное кафе, уютное пространство для зрителей, которые могут за чашечкой кофе дождаться спектакля. Зрителям симпатизирует новая зона, едва ли в театральном кафе найдется место во время антракта или перед началом действа.

Детская студия осетинского театра появилась в этом году на базетеатра, где дети и подростки имеют возможность учиться у лучших наставников художественному слову, актерскому мастерству, изобразительному искусству, хореографии и вокалу.

Фото: Артур Хатагов

«Отрадно, что руководство республики - в лице Сергея Меняйло, Ларисы Тугановой и Министерства культуры, неравнодушно относится к Осетинскому театру и помогает решать возникающие вопросы. На каждую просьбу театра всегда есть отклик. В этом сезоне у театра появилось много новых друзей, который каждый по своему направлению помогают и трепетно относятся к жизни театра. Люди, которые большими буквами вписывают свои имена в историю нашего театра, среди них: Вячеслав Битаров, Тамерлан Зассеев, Махарбек Хадарцев, Валерий Абиев, Артур Хатагов, Ирина Каргинова, Мадина Габалова, Светлана Абаева» - поблагодарил Гиви Валиев.

В уходящем сезоне театр принимал в гостях друзей из Дагестана - Кумыкский и Лакский театры с гастролями, коллектив Юго-Осетинского театра представил спектакль «Укрощение строптивой», ближе к концу сезона на сцене театра имени Тхапсаева выступил детский хореографический ансамбль города Челябинска.

Фото: Артур Хатагов

Закрытие театрального сезона это всего лишь пауза, чтобы собраться с мыслями и идеями и распределить силы для большой творческой работы 88 сезона.