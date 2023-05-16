На Ставрополье потеплеет до +27 градусов и поднимется ветер

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье ожидается потепление после подъема температуры до +25 градусов. Теперь ожидается, что воздух прогреется до +27 градусов. Во вторник, 16 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди, но будет тепло – +20-25 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. В Ставрополе ожидается +20-22 градуса, ветер 8-10 м/с.

В среду, 17 мая, ночью ожидается +5-10 градусов на Ставрополье, а в краевой столице – +7-9 градусов. Днем температура воздуха ожидается на 1 градус ниже, чем 16 мая. Ветер сменит направление на северо-восточное, однако дуть будет с той же скоростью. Преимущественно без осадков на территории региона.

В четверг, 18 мая, ночью в регионе ожидается +6-11 градусов, в Ставрополе – +7-9 градусов. А днем на Ставрополье потеплеет до +22-27 градусов, в краевой столице – +22-24 градуса. При этом поднимется ветер 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с. Осадков при этом не ожидается.