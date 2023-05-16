Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink

Конкурсные работы - это своя версия на тему «прилета чайки». Фото: wink.ru

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова (МХТ) прошла церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки». Конкурс появился в рамках празднования 125-летия МХТ и состоялся при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком»), который покажет все 10 картин-финалистов.

Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» нацелен на привлечение внимания к деятельности молодых кинематографистов и оказание им поддержки, а также на исследование взаимодействия театра и кинематографа.

«Когда-то синематограф начинался с прибытия поезда, а Художественный театр — с прилета чайки. Что это за чайка? Откуда она летела и куда следовала? Ответы на эти вопросы мы хотели найти в работах студентов и выпускников московских киношкол», — сказал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Конкурсные работы — это своя версия на тему «прилета чайки». Хронометраж — 125 секунд. Всего на «Прилет Чайки» поступило 120 заявок, из которых экспертный совет отобрал в шорт-лист 10 работ.

Гран-при конкурса за лучший фильм получила картина «Чайка вернулась» режиссера Ирины Прохоровой. Фото: wink.ru

Гран-при конкурса за лучший фильм получила картина «Чайка вернулась» режиссера Ирины Прохоровой (Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука «Индустрия»). В качестве приза победителю предоставлена возможность снять короткометражный фильм по сценарию Вл. И. Немировича-Данченко «Зверёк» при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.

Победителями в других номинациях стали:

номинация «Рождение чайки»: «Любовь моя!», режиссер Кристина Ширинова;

номинация «Ля Chaika»: «La mouette. Ou pas», режиссер Елена Грачёва;

специальный приз от видеосервиса Wink: «Вы мне очень понравились», режиссер Елизавета Вотякова;

номинация «Юбилейная чайка»: «История одного полёта», режиссер Георгий Соколович;

номинация «Классическая чайка»: «Премьера», режиссер Диана Шапшай.

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский. Фото: wink.ru

В жюри конкурса входили художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и актеры театра — Станислав Любшин, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Дарья Мороз, Ирина Пегова, Станислав Дужников, Виктор Хориняк.

«Любое творческое произведение начинается с полета фантазии, поэтому название конкурса — в самую точку. Трудно переоценить поддержку первых шагов со стороны профессионалов, которые уже состоялись в профессии и помогают новичкам встать на крыло. Инициатива МХТ обязательно поможет становлению новых талантов. Мы рады быть причастны к этому процессу, в том числе помогая победителям конкурса короткометражек найти дорогу к зрителю», — отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

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