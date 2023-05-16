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НовостиПроисшествия16 мая 2023 10:19

Прокуратура начала проверку после аварии с 8-летним школьником на Ставрополье

Мальчик сел на велосипед и поехал в школу, однако в какой-то момент съехал с тротуара на проезжую часть, где его сбили
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставропольского края прокуратура начала проверку после аварии с участием 8-летнего школьника на велосипеде. Ребенок поехал на учебу, но выехал на проезжую часть, что детям до 14 лет делать запрещено. По дороге ехал ВАЗ-2114, который сбил ребенка.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения, – пишет пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, что ребенок получил многочисленные переломы конечностей и травмы головы и внутренних органов. В настоящее время школьник находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.