Прокуратура начала проверку после аварии с 8-летним школьником на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставропольского края прокуратура начала проверку после аварии с участием 8-летнего школьника на велосипеде. Ребенок поехал на учебу, но выехал на проезжую часть, что детям до 14 лет делать запрещено. По дороге ехал ВАЗ-2114, который сбил ребенка.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения, – пишет пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, что ребенок получил многочисленные переломы конечностей и травмы головы и внутренних органов. В настоящее время школьник находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.