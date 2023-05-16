В аэропорту Владикавказа улучшилось покрытие сети LTE

Быстрый мобильный интернет - верный помощник путешественников. Фото: Светлана БОРОВАЯ

Инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE на наиболее востребованных транспортных объектах республики. Теперь, после модернизации базовых станций на территории воздушной гавани в Северной Осетии, на автовокзале города Беслан и на участке автомобильной трассы М-29 на развилке Назрань - Владикавказ абонентам доступно новое качество мобильного интернета и голосовой связи.

- Быстрый мобильный интернет помогает путешественникам проходить онлайн-регистрацию, вызывать такси, сообщать о прилете своим близким, а также моментально пересылать в соцсетях и мессенджерах фото и видео кавказских пейзажей. Особенность нашего аэропорта в том, что прямо из здания терминала в хорошую погоду можно любоваться красивым горным видом, - комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии-Алании.

СПРАВКА

В 2022 году аэропорт Владикавказа принял более 700 тысяч пассажиров. Сейчас рейсы осуществляются по шести направлениям внутри страны, а также в турецкие Стамбул и Анталью. В прошлом году на территории аэропорта построили новый современный терминал, сегодня он работает наряду со старым и обслуживает жителей и гостей Северной Осетии.