На Ставрополье в 2023 году построят четыре детских сада на 690 детей

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Ставропольском крае в 2023 году построят еще четыре детских сада – в Ставрополе, Кочубеевском, Курском и Предгорном округах. До этого с начала года открыли три учреждения на 310 мест. Новые детсады будут рассчитаны на 690 детей. Работы завершат в течение года. О работах в социальных сетях написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Строим их по современному стандарту, комфортными, со спортивными и творческими залами для развития детей. Обязательно в каждом игровые площадки с разными активностями - чтобы сам детский сад и территория вокруг располагали ребенка провести тут день, – написал Владимир Владимиров в соцсетях.

Кроме того, губернатор поручил завершить капремонт школ на Ставрополье к началу учебного года. Завершить ремонт надо не позднее 1 августа, чтобы работы успели принять. Владимиров сказал, что летнее время надо использовать максимально эффективно.