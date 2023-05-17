Осквернители Вечного огня на Ставрополье признали вину и публично извинились

Фото: социальные сети
В Нефтекумске на Ставрополье два приезжих, которые имитировали секс с кустами, а после помочились на Вечный огонь, признали свою вину и принесли публичные извинения за содеянное. Правда, от возбуждения уголовного дела это их не спасло. Парней посадили в СИЗО, где они ожидают окончание расследования.
— Как ранее сообщалось, утром 5 мая текущего года мужчины, находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа, осквернили объект культурного наследия, – писали в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
Напомним, что имитирование полового акта с кустами расценили как правонарушение – им грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. А за осквернение Вечного огня против парней возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».
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