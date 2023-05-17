Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 11:56

На Ставрополье начали проверку по факту гибели школьника перед ЕГЭ

Сегодня проходят тренировочные экзамены по английскому и русскому языкам
Данил ЮРКОВ
После гибели школьника за день до тренировочного ЕГЭ начали проверку

После гибели школьника за день до тренировочного ЕГЭ начали проверку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минеральных Водах начали проверку по факту гибели школьника за день перед тренировочным ЕГЭ. Одиннадцатиклассник, по одной из версий, покончил с собой. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы. Тем временем минобр Ставрополья сообщил о педагогическом расследовании.

— По факту трагической гибели подростка проводится проверка правоохранительными органами, министерством образования края инициировано педагогическое расследование. Всем участникам образовательного процесса будет оказана экстренная психологическая помощь, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 17 мая, во всех пунктах проведения ЕГЭ проходят тренировочные экзамены по английскому и русскому языкам. Они сделаны исключительно для ознакомления и отработки технологии сканирования материалов и их передачи. На оценки работа не повлияет.