На Ставрополье начали проверку по факту гибели школьника перед ЕГЭ

После гибели школьника за день до тренировочного ЕГЭ начали проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минеральных Водах начали проверку по факту гибели школьника за день перед тренировочным ЕГЭ. Одиннадцатиклассник, по одной из версий, покончил с собой. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы. Тем временем минобр Ставрополья сообщил о педагогическом расследовании.

— По факту трагической гибели подростка проводится проверка правоохранительными органами, министерством образования края инициировано педагогическое расследование. Всем участникам образовательного процесса будет оказана экстренная психологическая помощь, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 17 мая, во всех пунктах проведения ЕГЭ проходят тренировочные экзамены по английскому и русскому языкам. Они сделаны исключительно для ознакомления и отработки технологии сканирования материалов и их передачи. На оценки работа не повлияет.